Ucraina | Zelensky atteso a Roma | «Vedrà Papa Francesco | Mattarella e Meloni»

(Di venerdì 12 maggio 2023) «È possibile che ilincontri il presidente ucraino nella giornata di sabato». Poche parole, consegnate da una fonte vaticana all'Ansa, per dire che almeno come ipotesi,...

L'ufficio del presidente dell'non si è rivolto agli organizzatori dell'Eurovision Song Contest con la proposta di far intervenire Volodymyr(con un messaggio) online durante la ...Nella città tedesca sono state annunciate manifestazioni, divise tra la protesta contro l'invio di armi all'e il sostegno ae alla sua resistenza contro l'invasore russo.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà domani quello dell', Volodymyr. Riserbo sui particolari della visita per ragioni di sicurezza. Arriva quindi la prima ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi: Zelensky sarà a Roma

