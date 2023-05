Ucraina ultime notizie Prigozhin | russi in fuga a Bakhmut Casa Bianca | armi Sudafrica a Russia? Questione grave

(Di venerdì 12 maggio 2023) Volodymyr Zelensky è atteso nel finesettimana a Roma per incontrare Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e il Papa. L’incontro con il pontefice non è legato alla “missione di pace” di cui ha parlato il Pontefice nei giorni scorsi. Intanto Yevgeny, capo di Wagner, afferma che le forze regolari dell’esercito russo si sono date alla. Il portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov, aveva detto che le unità russe si erano “raggruppate” per assumere una linea più vantaggiosa. “Si chiama, non riorganizzarsi”, ha commentato. Il governo britannico si è detto “amareggiato” per il fatto che il presidente ucraino Zelensky non potrà intervenire con un video messaggio nella finale dell’Eurovision Contest.

Il punto militare 451 | La Gran Bretagna ha confermato l’invio degli Storm Shadow, missili da crociera una gittata di 290 chilometri. L’arrivo dei missili coincide con una fase dinamica al fronte ...Per il teologo il premier ucraino non viene a Roma per dare un appoggio a un piano di pace del Vaticano "che a mio avviso non esiste". Bergoglio ...