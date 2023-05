Il presidente del, Cyril Rampahosa, ha denunciato 'le deludenti' dichiarazioni di Brigety, mentre il partito del Congresso nazionale africano (Anc) le ha definite 'imprudenti' e '...12 mag 17:37 Casa Bianca: "Armialla Russia Questione grave" Gli Usa hanno costantemente e fortemente sollecitato gli altri Paesi a non fornire armi alla Russia per la guerra in: ...La crescente amicizia di Mosca con alcune Nazioni africane Dall'invasione dell', il ministro ... come la Repubblica Democratica del Congo, l'Etiopia e il. In quest'ultimo Stato, che ha ...

Ucraina, Sudafrica convoca ambasciatore Usa dopo accuse di invio armi a Russia Adnkronos

La guerra in Ucraina causa ripercussioni nell’intero globo. Il governo sudafricano ha infatti convocato l’ambasciatore degli Stati Uniti, ...'Disappunto' del governo sudafricano. Previsto anche colloquio tra il ministro delle Relazioni internazionali Naledi Pandor ed Antony Blinken ...