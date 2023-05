Ucraina | Sudafrica convoca ambasciatore Usa dopo accuse di invio armi a Russia

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – Il governono hato l’degli Stati Uniti, Reuben Brigety, per esprimere il proprio disappuntoleal Paese di aver consentito l’diinalla fine del 2022. Il ministero degli Esterino ritiene che le relazioni con gli Stati Uniti siano “cordiali” e “forti”, ma vuole affrontare la questione con l’. E ci sarà anche un colloquio tra Naledi Pandor, ministro delle Relazioni internazionali e della cooperazione del, e Antony Blinken, segretario di Stato americano. Brigety nei giorni scorsi aveva parlato di una nave russa che nel dicembre scorso aveva attraccato in una base navale di Città del Capo. “Siamo ...

Il presidente del, Cyril Rampahosa, ha denunciato 'le deludenti' dichiarazioni di Brigety, mentre il partito del Congresso nazionale africano (Anc) le ha definite 'imprudenti' e '...12 mag 17:37 Casa Bianca: "Armialla Russia Questione grave" Gli Usa hanno costantemente e fortemente sollecitato gli altri Paesi a non fornire armi alla Russia per la guerra in: ...La crescente amicizia di Mosca con alcune Nazioni africane Dall'invasione dell', il ministro ... come la Repubblica Democratica del Congo, l'Etiopia e il. In quest'ultimo Stato, che ha ...

Il capo della Wagner invita il ministro della Difesa Shoigu a vedere la situazione. Imminente missione dell’inviato cinese Li Hui in Europa.La guerra in Ucraina causa ripercussioni nell’intero globo. Il governo sudafricano ha infatti convocato l’ambasciatore degli Stati Uniti, ...