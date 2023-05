Ucraina | Prigozhin | Le forze regolari russe in fuga da Bakhmut

(Di venerdì 12 maggio 2023) "Le unita' del ministero della Difesa sono semplicemente fuggite dai fianchi. La presa dida parte della Federazione russa non portera' a nulla quando i fianchi cederanno e il fronte crollera'.

...della Wagner Yevgeny, polemico con l'atteggiamento del Cremlino. Leggi anche Zelensky in Italia, incontro con Mattarella e visita a Papa Francesco 'per capirsi meglio' Guerra in, ...Cosi' il leader della Wagner Yevgenyin un video condiviso sul suo canale Telegram. 12 maggio 2023Wagner,contro tutti: accusa Putin e i comandanti militari, minacciando ritorsioni: "Wagner ha ricevuto solo 10% munizioni a Bakhmut" L'accordo con l'esercito, dice ...

'Le unita' del ministero della Difesa sono semplicemente fuggite dai fianchi. La presa di Bakhmut da parte della Federazione russa non portera' ...Il capo della Wagner invita il ministro della Difesa Shoigu a vedere la situazione. Imminente missione dell’inviato cinese Li Hui in Europa.