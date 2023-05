Ucraina | possibile visita lampo di Zelensky a Roma

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sabato il presidente ucraino potrebbe incontrare Meloni, Mattarella e il Papa prima di ripartire per la Germania U?na, sabato, per incontrare la premier Meloni, il presidente della Repubblica Mattarella e il Papa. Questa, riferiscono diverse fonti qualificate, sarebbe la tappa inserita nell’agenda del presidente ucraino Volodymyr, che potrebbe arrivare in Italia domani per poi ripartire per la Germania, prima a Berlino per vedere il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno. Se da Palazzo Chigi al momento non arriva alcuna conferma, è intanto certo che Meloni aveva già invitato: la prima volta lo scorso 21 febbraio, durante la suaa Kiev; la seconda volta lo ...

... in primis la vicenda dei 16 mila bambini ucraini rapiti dai russi e per i quali Bergoglio - dietro richiesta- ha promesso di attivarsi e fare il. Nell'articolo si ricorda che ...anche una tappa a Roma per incontrare il Papa , la premier Meloni e il presidente della Repubblica Mattarella . Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in ...In particolare, il faccia a faccia tra Papa Francesco e Zelensky segnerebbe "sicuramente" l'avvio della mediazione per arrivare ad un cessate il fuoco dopo oltre un anno di guerra in, ...

Mentre in Occidente cresce l'attesa per la controffensiva ucraina, che a seconda delle fonti la si valuta già iniziata oppure molto lontana, oggi, giovedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha…