Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina, Oleksii Danilov, ha dichiarato che le autorità di Kiev confidano nell'espulsione delle forze russe prima della fine dell'anno grazie al successo della controffensiva. "Vogliamo porre fine alla guerra prima dell'inverno", ha detto Danilov, rispondendo alla domanda se la controffensiva ucraina possa avere più successo nei mesi primaverili ed estivi piuttosto che in inverno. Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ha sottolineato che le autorità ucraine non sono preoccupate per la durata della controffensiva e che "lotteranno finché sarà necessario".

Che l'avanzatasul fronte al momento più caldo del conflitto stia avendo successo lo ha confermato anche il portavoce del gruppo orientale dell'esercito di, Serhiy Cherevaty, in un ......in. "Sarà tutto gestito a livello diplomatico", ha aggiunto Peskov nelle dichiarazioni riportate dall'agenzia russa Tass. L'inviato speciale per l'Eurasia di Pechino, invece, sarà a...La Cina ha annunciato che il suo inviato speciale sulla crisi inandrà alunedì, prima tappa di una missione europea che dovrebbe concludersi a Mosca. Intanto sul campo notizie ...

La Cina ha annunciato che il suo inviato speciale sulla crisi in Ucraina andra' a Kiev lunedi', prima tappa di una missione europea che ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe ” suicidarsi da codardo. Come Hitler che ingoia veleno per cani ”. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry ...