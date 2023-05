Ucraina | inviato speciale cinese lunedì 15 maggio a Kiev

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 12 maggio 2023) La Cina ha annunciato che il suo, capo delegazione per le consultazioni sul conflitto in, si recherà ae in altre capitali europee, poi a Mosca, per discutere una "soluzione politica" del conflitto. "A partire dal 15, l'ambasciatore Li Hui, rappresentantedel governoper gli affari eurasiatici, si recherà in, Polonia, Francia, Germania e Russia per discutere con ognuna di queste parti una soluzione politica della crisi", ha dichiarato ai giornalisti Wang Wenbin, portavoce del Ministero degli Esteri. Il tour di Li dimostra "l'impegno della Cina a promuovere la pace e i colloqui", ha sottolineato Wang, "dimostra pienamente che la Cina sta ...