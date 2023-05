Ucraina | fonti | Zelensky nei prossimi giorni a Roma per incontrare il Papa e Meloni - Mattarella | contrastare Mosca cercando un approdo di

...Vaticano dove la "possibilità" di un incontro con il Pontefice tuttavia non viene esclusa da...l'avvio della mediazione per arrivare ad un cessate il fuoco dopo oltre un anno di guerra in,...Secondoparlamentari potrebbe incontrare Meloni domenica. TI POTREBBE INTERESSAREvaticane parlano di un possibile faccia a faccia tra il leader ucraino e Papa Francesco, che ... Ed è molto importante per noi, perché si tratta di proteggere l'e di punire l'aggressore ...

Ucraina, ultime notizie. Sabato Zelensky a Roma, in vista incontri con Papa, Meloni e Mattarella Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) - Una visita lampo a Roma, sabato, per incontrare la premier Meloni, il presidente della Repubblica Mattarella e il Papa. Questa, riferiscono diverse fonti qualificate, sarebbe la tappa i ...Mentre in Occidente cresce l’attesa per la controffensiva ucraina, che a seconda delle fonti la si valuta già iniziata oppure molto lontana, oggi, giovedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha… ...