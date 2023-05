Ucraina | domani incontro Mattarella-Zelensky

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, incontreràquello dell', Volodymyr. Riserbo sui particolari della visita per ragioni di sicurezza. Arriva quindi la prima conferma della visita lampo del presidente ucraino a Roma dove, riferiscono diverse fonti qualificate, dovrebbe incontrare anche la premier Giorgia Meloni e il Papa.ripartirebbe poi per la Germania, prima a Berlino per vedere il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno.