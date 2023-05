Ucraina | Cremlino | ‘Occidente sta pagando politica errata suoi leader’

(Di venerdì 12 maggio 2023) Mosca, 12 mag. (Adnkronos) – Le persone in Occidente dovrebbero capire che stannolae inefficace dei loro leader. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, aggiungendo che “sempre più analisti in Occidente iniziano a capire l’inefficacia delladei loro governi, così come quella delle sanzioni contro la Russia. E questa è una cosa più buona che cattiva”.“Vorremmo che le persone nell’Occidente sapessero che devono raccogliere le conseguenze della, sbagliata e inefficace dei loro leader”, ha sottolineato il portavoce del. L'articolo CalcioWeb.

Lo scontro a Bakhmut è ormai l'epicentro nella guerra ine l'efficacia dell'annunciata controffensiva di Kiev sarà determinante negli scenari futuri ... ha spiegato il...del, Dmitry Peskov, riguardo la possibilità di un faccia a faccia tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato cinese, Li Hui, che nei prossimi giorni sarà in missione tra, ...Ilnon ha ancora ricevuto informazioni su una missione di pace del Vaticano per l'. Lo ha ribadito il portavoce Dmitry Peskov. "Non abbiamo ricevuto questa informazione, forse verrà con ...

Guerra in Ucraina, il Cremlino è disperato: “Situazione molto difficile” Il Tempo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe ” suicidarsi da codardo. Come Hitler che ingoia veleno per cani ”. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry ...Washington non ha gradito il ritorno dell'idea di negoziati di pace proposta dal Sudafrica, che si è offerto anche come mediatore, ed ha quindi messo in atto un tentativo di screditare come non imparz ...