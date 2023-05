Ucciso il leone più vecchio d' Africa | addio a Loonkiito

(Di venerdì 12 maggio 2023) Colpito mentre vagava in un villaggio del Kenya a caccia di cibo, è morto, esemplare maschile diche all'età di 19 anni era considerato il piùdel Paese e forse di tutta l'. A darne notizia è il Kenya Wildlife Service (KWS), precisando che l'animale è stato avvistato per l'ultima volta nel villaggio di Olkelunyiet, nei pressi del Parco nazionale di Amboseli, alla periferia di Nairobi, la capitale. «è stato trafitto dagli abitanti del villaggio dopo aver depredato il bestiame», ha detto alla Bbc Paul Jinaro, portavoce del KWS, aggiungendo che «ilerae fragile e vagava nel villaggio dal parco in cerca di cibo». «era ilmaschio più anziano nel suo ecosistema ...

AGI - Colpito mentre vagava in un villaggio del Kenya a caccia di cibo, è morto Loonkiito, esemplare maschile di leone che all'età di 19 anni era considerato il più vecchio del Paese e forse di tutto ...L'animale aveva 19 anni ed è stato ucciso mercoledì scorso da pastori locali per difendere le loro mandrie. "Si tratta chiaramente di un conflitto tra uomo e natura. Bisogna scoraggiare queste azioni" ...