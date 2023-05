Twitter | il nuovo ceo sarà una donna

(Di venerdì 12 maggio 2023) Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, la top manager prescelta sarebbe Linda Yaccarino di NbcUniversalunail prossimo ceo di. Ad annunciarlo è stato Elon Musk che però non ne ha indicato il nome. “Sono entusiasta di annunciare che ho trovato unceo per. Lei inizierà tra 6 settimane”, ha scritto Musk su. Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, la top manager prescelta sarebbe Linda Yaccarino di NbcUniversal, con la quale sono in corso trattative. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... accessibili solo per account Blue e Verified Organizations, Elon Musk annuncia ufficialmente di avere trovato unCEO per X/, che lo sostituirà nel giro di poche settimane.

Entro le prossime sei settimane ci sarà un nuovo amministratore delegato per Twitter. Ad annunciarlo, tramite un tweet, è stato l'attuale proprietario e CEO della società, Elon Musk.