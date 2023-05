(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilquinto in classifica con 55 punti ospita il NEC, decimo a quota 38. Il club di Enschede è staccato di sei punti rispetto al quarto posto, che permetterebbe di saltare i playoff locali andando direttamente al terzo turno di qualificazione della Conference League-24, mentre quello di Nijmegen, o Nimega se preferite, ha InfoBetting: Scommesse Sportive e

Twente-NEC (venerdì 12 maggio 2023 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

FC Twente en NEC openen vrijdagavond om 20.00 uur speelronde 32 van dit seizoen. Beide ploegen starten met dezelfde elf namen als vorige week. Dat betekent dat Jasper Cillessen onder de lat staat bij ...In VI Live hebben we weer alle aandacht voor het voetbal, met FC Twente-NEC en een volledige speelronde in de Keuken Kampioen Divisie.