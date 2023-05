Tuttosport – Inter | quel carro e Conte | film visto

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 12 maggio 2023) 2023-05-12 15:42:00 Torino, l’ultimo titolo di: «Questi 82 punti sono solto miei e dei giocatori. Qualcuno oggi è salito sule non doveva farlo. Perché le palate di cacca ce le siamo prese tutte noi. È stato un anno molto duro, soprattutto a livello personale per me. La stagione mi è piaciuta zero. La società è stata debole, zero assoluto nella protezione a calciatori e allenatore. Non è stato riconosciuto il lavoro dei calciatori elo mio. A fine stagione diròlo che non mi è andato bene e faremo delle valutazioni. Il parafulmine uno lo fa il primo anno, il secondo no. E sia chiaro che il mercato dei giocatori non c’entra niente». Così parlò Antonio, a Bergamo, il 1° agosto 2020, dopo aver battuto l’Atalanta all’ultima giornata blindando il secondo posto. Guarda la ...