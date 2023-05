Tutti gli infortunati in Serie A | gli indisponibili squadra per squadra Chi non gioca nel weekend 12-15 maggio

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si allunga la lista deglidiA in vista della trentacinquesima giornata di campionato. Il Milan andrà in casa dello Spezia per provare a raggiungere la zona Champions League, ma avrà probabilmente due assenze importanti: oltre a quella di Leao, che potrebbe essere preservato per la semifinale di ritorno, rimarrà fuori anche Bennacer per un problema al ginocchio accusato mercoledì. Tra le grandi continuano i problemi. Soprattutto per la Roma, che deve reinventare la difesa (Smalling e Llorente ancora fuori, stagione finita per Kumbulla) e l’Atalanta, che oltre ai lungodegenti Lookman e Ruggeri deve salutare anche Palomino, per il difensore argentino stagione finita. Problemini anche per la Lazio, ancora senza Cataldi e Vecino, con tutta probabilità sarà Marcos Antonio a ricoprire il ruolo di playmaker. Il Napoli campione d’Italia non ...