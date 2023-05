Turismo in crescita | in Bergamasca vale quasi 228milioni

(Di venerdì 12 maggio 2023) Bergamo. A Bergamo, tra città e comuni della provincia, sono 1.028 le strutture ricettive ufficiali. Le camere alberghiere sono 5.755. Le 3.488 unità locali delle imprese attive nel settore ricettivo e della ristorazione danno lavoro a 16.419 addetti. Considerando queste e altre informazioni, si può stimare che il valore aggiunto turistico per il territorio sia pari a228 milioni di euro (227.717.596 euro). I dati sono estratti dal rapporto “Alberghi e affitti brevi”, presentato in occasione della 73ª assemblea Federalberghi, che si svolge in questi giorni a Bergamo e a Brescia, scelte come Capitale Italiana della Cultura. I dati evidenziano come il contributo di un albergo all’economia locale non stia semplicemente nei suoi fatturati, nella sua economia in senso stretto, ma negli effetti espansivi che è in grado di diffondere sugli altri settori. Non manca ...

