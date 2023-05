(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Laura, deputata del Partito Democratico, in occasione delledi domenica 14 maggio si recherà incon una delegazione, che comprende anche Eleonora Mongelli, vicepresidente della Federazione Italiana Diritti Umani (Fidu), e Francesca Pesce, avvocata Arci. La destinazione della delegazione è la città di Diyarbakir, nel sud-est del Paese, area recentemente colpita dal sisma. Lo scopo della visita è svolgere attività di osservazione e testimonianza presso idella città e in zone limitrofe nella giornata del voto che, a detta della gran parte degli analisti politici, avrà un significato particolarmente rilevante.

... a dispetto delle Ong e stavolta non sulla solita tratta nordafricana, ma in arrivo dalla, ... Laura, ovviamente, è in prima linea. 'Decine di morti in mezzo al mare, forse più di cento, ...

Turchia: Boldrini osservatrice a seggi elezioni La Sicilia

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, in occasione delle elezioni di domenica 14 maggio si recherà in Turchia con una delegazione, che comprende anche Eleonora ...