La piccola Federica oggi ha 5 mesi e si gode l'amore della mamma . Dopo una gravidanza a rischio, Angelica rappresenta il primo caso al mondo di parto riuscito nonostante il'osso sacro. Si tratta di una gravidanza naturale che non ha precedenti. Prima di diventare mamma, Angelica ha subito una cura invasiva realizzata da fasci di ioni carbonio diretti alla zona ......perforazione scientifica oceanica di ricerca costituita da un consorzio Paesi che partecipano'... Un nuovo modello molecolare spiega come si formano i gel La sorellanza delle specieal seno: ...... perché prima di diventare mamma la giovane era stata bersagliata da fasci di ioni carbonio diretti alla zona pelvica per curare unraro'osso sacro . La procedura Un trattamento radicale ...

Chirurgia bariatrica: ecco tutto quello che c'è da sapere Fondazione Umberto Veronesi

Il tumore e la terapia le avrebbe impedito per sempre di restare incinta, ma ora la ragazza stringe fra le braccia la figlia Federica Di: Arianna Zedda, foto Fanpage Angelica è diventata mamma a poco ...La piccola Federica oggi ha 5 mesi e si gode l'amore della mamma. Dopo una gravidanza a rischio, Angelica rappresenta il primo caso al mondo di parto riuscito nonostante il tumore ...