Tubercolosi | cos’è | sintomi e trattamenti

(Di venerdì 12 maggio 2023) La(Tb) è una malattia infettiva con potenziali conseguenze gravi per la salute dell’individuo. Ancora oggi, se non trattata correttamente e tempestivamente, può portare alla morte del soggetto. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità rappresenta, a livello globale, la tredicesima causa di decesso tra tutte le patologie e la seconda tra le malattie infettive, dopo il COVID-19. Solo nel 2021 sono state circa 10,6 milioni le persone che si sono ammalate dinel mondo. Pur essendo presente in tutto il globo, lapresenta un’incidenza che varia di paese in paese. L’Italia, ad esempio, secondo i dati pubblicati nel documento “Tuberculosis Annali Epidemiological Report for 2020” rientra tra quelli a bassa incidenza, ovvero <20/100.000. Ben diversa è la situazione nel Sud Est Asiatico, in Africa, ...