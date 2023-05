Trump show | tagli alla spesa o meglio il default

Donaldsi riprende le luci di ribalta e lo fa in una diretta televisiva della rete americana che piu' di tutte vuole mettere i bastoni tra le ruote della sua corsa alla Casa Bianca, la Cnn. Nonostante ...New York. Guerra in Ucraina, elezioni truccate, assalto al Congresso ed economia. È un Donaldsenza freni, pronto a sparare a zero contro tutti, quello che per oltre un'ora intrattiene una ......Quello che oggi è un grandissimomediatico, una modalità intelligente e social che rivede le ... Non c'è il rischio di incontrare Donald e Melania, sulla black list della Wintour da ben ...

Trump show alla Cnn: "Chiudo la guerra in Ucraina in 24 ore" Avvenire

Dalla guerra alle elezioni all'economia: il tycoon è irrefrenabile e i Dem se la prendono con l'emittente New York. Guerra in Ucraina, elezioni truccate, assalto al Congresso ed economia. È un Donald ...Guerra in Ucraina, debito, aborto, elezioni... Sono tante le promesse lanciate dal candidato ed ex presidente americano durante la trasmissione dell'emittente, prima rivale ...