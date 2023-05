Truffa ad un’anziana a Napoli | denunciato un 24enne

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) pere guida senza patente poiché sorpreso alla guida dello scooter senza licenza di guida Mercoledì mattina gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via rampe Maria Longo uno scooter con a bordo un uomo trovandolo in possesso di 5680 euro e di due cellulari accertando che lo stesso, poche ore prima, si era reso responsabile di unaai danni di una persona anziana. I poliziotti, infatti, hanno rintracciato quest’ultima che, una volta giunta presso gli uffici di polizia, ha raccontato che nella mattinata, mentre si trovava nella sua abitazione, una donna l’aveva contattata telefonicamente e quest’ultima, spacciandosi per la figlia, le aveva comunicato di aver avuto un sinistro stradale e le aveva chiesto di corrispondere una somma di denaro come risarcimento del danno ...