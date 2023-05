Trofeo d’Italia 2023 in arrivo a giugno a Rimini

Leggi su seriea24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tutto pronto ormai per il. Il 10 e l’11, lo stadio Romeo Neri diospiterà il, un torneo internazionale di calcio giovanile che vede la partecipazione di oltre 60 squadre provenienti da 4 nazioni Europee. Come riporta il portale Visit.com la competizione vedrà la partecipazione di squadre di calcio giovanili provenienti da Italia, Francia, Germania e Svizzera che si affronteranno in partite emozionanti e spettacolari. L’evento, organizzato da A.C. Tropical Coriano, è stato concepito come un’occasione per far emergere i giovani talenti del calcio e promuovere lo spirito di competizione tra le diverse nazioni partecipanti. Il torneo si terrà in due giorni di partite intense e ...