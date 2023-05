Trevisan-Muchova | Internazionali BNL d’Italia | ultime e diretta tv

(Di venerdì 12 maggio 2023) Gli sfarzi del passato recente sembrano lontani. Ricordi, più che altro, che cullano il movimento tennistico italiano al femminile verso il desiderio di tornare, nuovamente, grande. Lo scatto decisivo dalle nuove leve della nostra racchetta non è ancora arrivato. Anzi, la situazione non è per nulla positiva con le ragazze azzurre che faticano terribilmente a imporsi nel circuito internazionale del WTA. L’aria di casa potrebbe invertire questa tendenza poco positiva? È la grande, anzi enorme, speranza di tutte le azzurre impegnate sulla terra rossa degliBNL2023. La fase centrale del tabellone, dopo le sfide delle prequalifiche, si è finalmente palesata: il calendario corre e siamo già giunti ai trentaduesimi di finale. Una delle sfide in programma al Foro Italico di Roma è: ...

Campo Pietrangeli Martina- KarolinaLa fresca n. 18 del mondo non ha una rivale facile, come esordio al Foro: la ceca è cliente duro quando in giornata, e in carriera frenata dagli ...Peraltro, Sportface.it seguiràin tempo reale e garantirà aggiornamenti ai propri lettori.Dopo Sakkari -scenderà in campo Martinain un esordio molto complicato contro una tennista di talento quale Karolina. Decisamente un sorteggio beffardo per l'unica azzurra ...

LIVE Trevisan-Muchova, WTA Roma 2023 in DIRETTA: debutto contro un'avversaria rognosa OA Sport

Internazionali d’Italia, parata di stelle nel venerdì del Foro Italico. Andiamo a scoprire insieme il programma del giorno.Il live e la diretta testuale della sfida tra Martina Trevisan e Karolina Muchova, valida come secondo turno del main draw degli Internazionali BNL d'Italia 2023. Aggiornamenti ...