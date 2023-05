Trevisan-Muchova in tv oggi | WTA Roma 2023 | programma | orario | streaming | ordine di gioco

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) Arriva il debutto di Martinaagli Internazionali d’Italia. La tennista numero 1 d’Italia vuole vincere la sua prima partita in carriera a, dove negli ultimi due anni si è fermata al primo turno. Già ha fatto meglio grazie al bye ottenuto per essere la numero 18 al mondo, ma adesso si troverà di fronte una giocatrice ostica come la ceca Karolina. La ventiseienne di Olomouc è al momento numero 52 al mondo, ma può vantare un career high al numero 19 nel maggio 2021, anno in cui riuscì ad arrivare fino alla semifinale degli Australian Open, ed un titolo vinto in Corea nel 2019. Il suo debutto nella Città Eterna è stato positivo, con il 6-4 7-5 inflitto alla russa Kamilla Rakhimova. Quella tra l’azzurra e la ceca sarà la terza partita in carriera, tutte arrivate in questo. ...