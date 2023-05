Scade oggi la proroga dellain esclusiva tra il Tesoro e Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza della ... Ilè azionista unico di Ita Airways. ....la scadenza di oggi per chiudere lasembra divenuta solo formale e, a meno di altre sorprese, si prospetta uno slittamento sino a mercoledì prossimo 17 maggio , quando il titolare del......mila immissioni in ruolo annunciate dal ministero dell'Istruzione e che saranno autorizzate dal. nel corso dell'incontro per il proseguimento dellasul rinnovo normativo del Contratto ...

Trattativa Mef-Lufthansa su Ita, firma tra qualche giorno - Ultima Ora Agenzia ANSA

Scade oggi la proroga della trattativa in esclusiva tra il Tesoro e Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza della newco al gigante tedesco ma si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli ...La trattativa in esclusiva fra il ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) italiano ed il management del Gruppo tedesco dell'aviazione Lufthansa, che ha per oggetto la privatizzazione della compa ...