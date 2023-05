Trasporto e smaltimento illecito di rifiuti nella città | 24 denunce

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023) – Dopo una fitta attività d’indagine, durata circa 4 mesi, la Polizia di Roma Capitale, Nad (Nucleo ambiente e decoro) ha denunciato 4 persone e sequestrato tre autocarri perdi. I mandatari, coinvoltivicenda, sono 20 tra amministratori di società e ditte individuali, che hanno affidato lodisu tutto il territorio capitolino ai 4 soggetti denunciati. Le ripetute condotte illegali venivano concretamente poste in essere in forma imprenditoriale dai soggetti in concorso tra loro, con lo scopo di produrre facili e cospicui introiti. Per i reati ambientali configuratisi, i responsabili dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria. Ancora in corso ulteriori indagini per risalire ...