Trascrizioni figli coppie gay A Torino il presidio di PVF

(Di venerdì 12 maggio 2023)gay. Aildi Pro Vita Famiglia: Bambini dentro carrelli della spesa – «Mentre un manipolo di sindaci “ribelli”, con alcuni giornalisti, vip ed esponenti dell’associazionismo Lgbt, si sono dati appuntamento acon l’evento “La Città per i diritti”, per istigare a violare la legge con leanagrafiche per “” didello stesso sesso, spalancando così le porte all’utero in affitto, ma anche al matrimonio egualitario e alle adozioni perdello stesso sesso, noi di Pro Vita & Famiglia abbiamo organizzato unin piazza Castello, a pochi metri dalla loro assemblea, per difendere i diritti di donne e bambini. «Il nostro flash ...

Mentre a poche centinaia di metri i sindaci reali si incontrano per sferzare il legislatore a sbloccare ledinati da coppie gay, in piazza Castello la protesta è forte. Dura. ......di trascrivere alla nascita dei bambini e delle bambine che senza quelle carte e quellesono considerati di serie B e hanno meno diritti di altri, come accadeva per i cosiddetti......di trascrivere alla nascita dei bambini e delle bambine che senza quelle carte e quellesono considerati di serie B e hanno meno diritti di altri, come accadeva per i cosiddetti...

Trascrizioni figli coppie gay. A Torino il presidio di Pro Vita ... provitaefamiglia.it

A far partire la mobilitazione, è stato lo stop alle trascrizioni all'anagrafe dei figli delle coppie dello stesso sesso. Divieto che ha spinto i ...Il deputato del Pd Alessandro Zan ha replicato alle parole di Giorgia Meloni sulla natalità e la gestazione per altri: “La destra parla di ...