Trapani | detenuto fugge dal palazzo di giustizia mentre era in attesa di un’udienza

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 maggio 2023) Unal carcere di Agrigento è riuscito a fuggire questa mattina, venerdì 12 maggio, daldidiera indi. Il 35enne, Francesco Adragna – questo il suo nome – sarebbe un pregiudicato con precedenti per reati minori. Accompagnato in mattinata nel capoluogo di provincia poiché imputato in un processo, Adragna – scrive il Giornale di Sicilia – sarebbe riuscito a scappare dalla Camera di sicurezza al primo piano del tribunale. Scattato l’allarme, le forze dell’ordine hanno subito avviato le ricerche del fuggitivo. Leggi anche: Resta in carcere l’uomo arrestato per lo stupro alla stazione Centrale di Milano, incastrato dal video. Il sospetto di altre sue vittime Un minorenneal ...