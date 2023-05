Tragedia sfiorata a Varcaturo | palo dell’illuminazione si spezza e cade in strada

(Di venerdì 12 maggio 2023)in via Ripuaria, a, lungo la fascia costiera giuglianese, dove si èto unle per l’illuminazione pubblica. L’estremità superiore del corpo illuminante è finita sulla carreggiata ma per fortuna nessun veicolo è stato colpito.siinAl momento non si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Laieri a Posillipo torna a sottolineare l'abbandono in cui da anni si ritrova la cartolina della città. Il Giro d'Italia da qui non è passato. E si vede. Ci passò l'anno scorso, ma ...Si dice. Non è un modo di dire, in questo caso. L'incendio lambisce il terzo piano di una palazzina, divora alcuni appartamenti. Sul posto carabinieri del nucleo Radiomobile, vigili ...VERNOLE (Lecce) - Due pezzi di lamiera attorcigliata in un piatto di pasta e un capello in un pezzo di focaccia. Una doppia sconcertante scoperta per uno studente di terza elementare che ha rischiato ...

Albero cade davanti alla scuola: tragedia sfiorata in S. Agnese La Pressa

La tragedia sfiorata ieri a Posillipo torna a sottolineare l'abbandono in cui da anni si ritrova la cartolina della città. Il Giro d'Italia da qui non è passato. E si vede.Tragedia sfiorata questa mattina a Lustra Cilento, in provincia di Salerno: un grosso masso è caduto sulla carreggiata ...