Traffico Roma del 12-05-2023 ore 19 | 30

(Di venerdì 12 maggio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione in aumento ilin quest’ultima ora sulla Grande Raccordo Anulare tra Cassia bis Salaria su entrambe le carreggiate ricordiamo alle 20:45 allo stadio Olimpico Lazio Lecce valevole per la 35a giornata del massimo campionato di calcio Inoltre ricordiamo le linee metro in funzione fino a 1:30 della notte metro a compresa perché nella fine settimana ai lavori serali sono sospesiaumentato anche sulla tangenziale est tra il bivio A24 e via dei Campi Sportivi in direzione stadio Maggiore attenzione sulla percorso laziale dell’autostrada del sole dove per un incidente si viaggia in coda tra la diramazioneSud Colleferro verso Napoli Trullo momentaneamente chiusa alvia Lamporecchio Per consentire lavori urgenti di manutenzione alla rete ...