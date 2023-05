Traffico Roma del 12-05-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023) Luceverdeun buon pomeriggio dalla redazione circolazione sostenute rallentata lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra Ostiense Tuscolana si viaggia rallentati anche interna tra Cassia e Prenestinaintenso ma senza altre difficoltà in uscita dasul tratto Urbano della A24 ancora incidenti sulla tangenziale est questa volta in direzione San Giovanni con ulteriori rallentamenti per chi viaggia tra via Rodolfo Lanciani e lo svincolo per LaTeramo non cambia nulla su via del Foro Italico con i consueti rallentamenti la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi arriva dall’olimpico al Trullo momentaneamente chiusa alvia Lamporecchio Per consentire lavori urgenti di manutenzione alla rete fognaria code a tratti anche per un precedente incidente ...