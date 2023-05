Traffico Roma del 12-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna in progressivo aumento iltra la Pontina è la tua stessa situazione in interna tra Cassia e Prenestina in aumento ilin uscita dasul tratto Urbano della A24 Maggiore attenzione sulla tangenziale est precedenti incidente ha rallentato maggiormente gli spostamenti tra via Tiburtina e via Salaria verso lo stadio mentre per chi arriva dal Olimpico consueti rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria acittà prosegue la chiusura causa lavori di via Ripetta tra via Borgese Piazza Nicosia verso quest’ultima direzione divieto di transito per lo stesso motivo anche su via di Pallacorda da via dei Prefetti a via della Scrofa in prossimità di ...