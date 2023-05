Traffico Roma del 12-05-2023 ore 09 | 00

(Di venerdì 12 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Duro scambio, nell'ultimo consiglio comunale, tra il sindaco Alessandro Rapinese e la consigliera Pd Patrizia Lissi sul tema delin centro storico, in particolare nella Ztl tra le mura. E' stata Lissi la prima a intervenire."Beh, potrebbero prendere i mezzi pubblici" direte voi, ma aquelli che non vanno a fuoco non funzionano. Bus sgangherati vengono rallentati dalle buche e dalper non parlare, poi, ......indi influenze illecite, come chiesto dall'avvocato Filippo Valle, che assiste il vigile. D'Aguano, invece, è stato assolto. Non è la prima volta che ha problemi con la giustizia., ...

VIDEO | Traffico e mezzi pubblici a Roma: come li vedono i turisti RomaToday

Il "caso Roma" e le scelte scellerate del sindaco Gualtieri: estendere la Ztl per 21 Km, anche in quartieri lontani dal centro dove, ogni mattina, migliaia di romani si recano per lavorare ...Il video di un autobus di linea a Roma che viaggia con una porta aperta e con i passeggeri a bordo è stato pubblicato sul profilo Instagram Welcome to Favelas. Secondo quanto scritto dagli autori del ...