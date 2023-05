Traffico Roma del 12-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione ancora intenso ilsul Raccordo Ci sono rallentamenti e code a tratti in carreggiata esterna tra Labaro e la Pisana interna file tra Casilina e poi tra la Bufalotta e Tiburtina sulla tangenziale auto incolonnate verso l’olimpico tra Tiburtina e Corso di Francia ancora molti gli spostamenti in ingresso nella capitale sulle consolari in via delle Sette Chiese incidente all’incrocio con via Ardeatina ci sono file anche sull’Appia Ci sono code dovute un incidente avvenuto all’altezza del raccordo in direzione della capitale e poi il piazzale Flaminio rallentamenti dovuti a un altro incide per lavori chiusa via della Pallacorda tra via dei Prefetti e via della Scrofa chiusa anche la vicina via di Ripetta per un evento presso l’Auditorium della Conciliazione chiuso un tratto di via della ...