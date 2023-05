Traffico Roma del 12-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023) LuceverdeUn buongiorno dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo file tra Casilina e Ardeatina primi rallentamenti in esterna tra Prenestina e Nomentana e poi tra la Cassia e via di Casal del si procede incolonnati sul tratto Urbano della A24 verso la tangenziale a partire dal raccordo e sulla tangenziale troviamo auto in coda verso l’olimpico tra Batteria Nomentana a via dei Campi Sportiviin aumento la capitale in particolare sulla Flaminia e sull’Aurelia figli anche sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima via dei Due Ponti è chiusa all’altezza di via Oriolono deviato il trasporto pubblico sulla linea della metropolitana chiusa la stazione Furio Camillo Per consentire un intervento tecnico i dettagli di queste e di altre notizie potete trovarli sul sito.luceverde.it da ...