(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - La Lizzo del tennis, di giallo limone vestita, ha lasciato il segno agli Internazionali d'Italia concedendosi il lusso di accompagnare alla porta la numero tre del mondo e del seeding Jessica Pegula. Lei è Taylor, 27 anni, e alla cantante e flautista americana è accomunata da una fisicità prorompente che poco ha in comune con quella "classica" delle ragazze che giocano a tennis ad alto livello. Taylor ha estromesso Pegula in tre set (6-2, 3-6, 6-3) giocando una partita fantastica: un match dove ha mandato fuori di testa la fallosissima avversaria con un servizio devastante e discese a rete ormai inedite nel circuito, ma giocando anche su quello che pareva essere un terreno avverso, quello della resistenza fisica. Incitata dal pubblico della Grand Stand Arena a suon di "Go,Taylor, go!". Proprio resistendo nei palleggi più lunghi e poi risorgendo un paio ...

... canta Lizzo in 'Juice', una delle sue hit più conosciute: per lavale la stessa cosa. Il ... Quando Taylor era una giovane e promettentesi era rivelato un grave problema. Non era ...Per la, invece, non c'è nulla da fare al secondo turno contro la russa Potapova: doppio 6 -... La statunitense viene sconfitta dalla sua connazionale, che vince con un 6 - 2, 3 - 6, 6 -...Al terzo turno ci va Sofia Kenin ,che possiede delle qualità immense (ha vinto uno Slam ... e al contempo l'eliminazione di Jessica Pegula per mano di Taylor: insomma, la parte ...

Townsend la tennista oversize che batte le top e i pregiudizi AGI - Agenzia Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Agli Internazionali di tennis di Roma ha battuto la numero tre del mondo Pegula. Dimostrando che si può vincere anche con un fisico "diverso" ...