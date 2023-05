(Di venerdì 12 maggio 2023) Levy vuole Julian. Secondo quanto riporta Sky Sports De, l’ex tecnico del Bayern Monaco è sempre in corsa per la panchina...

Dalalla Roma, ieri Paratici'Olimpico Tornando a Paratici, l'inibizione di certo non gli impedisce di mantenere i contatti e restare aggiornato. Come testimonia la foto dell'inviato di ......devono aggiungere le legittime critiche piovute su Stefano Pioli e non solo per quell'accenno'... Guardiamo in faccia la condizione di Pioli: ha eliminatoe Napoli con lo stesso ...Passando'Inter, si prevede un grande cambiamento in difesa dopo la partenza di Milan Skriniar a ... L'Inter starebbe anche sondando Clement Lenglet dele Chris Smalling della Roma, che ...

Tottenham, all in su Nagelsmann: cauto ottimismo | Mercato ... Calciomercato.com

Il Tottenham vuole, a tutti costi, tenere Harry Kane anche la prossima stagione, seppur il suo attuale contratto scada a giugno 2024. Secondo quanto riportato dal Mirror, il Manchester United sta moni ...Julian Nagelsmann avrebbe rifiutato l'offerta che gli è stata proposta dal Tottenham che vuole il tedesco: il motivo dietro al no ...