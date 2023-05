(Di venerdì 12 maggio 2023) Piùper tutti. Il governo Meloni ha deciso di ampliare l'utilizzo di questo sistema di pagamento per i datori di lavoro, che era stato reintrodotto con la Legge di bilancio approvata lo scorso anno. Il decreto, che pochi giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, prevede un...

... come tutti i contratti prevedono diritti e tutele per lavoratori e lavoratrici, dalle ferie alla malattia pagati, alla Naspi, che necessità c'è di estendere i'. 'Ampliare l'utilizzo dei ...C'è l'ulteriore liberalizzazione dei contratti a tempo determinato e c'è l'estensione dell'utilizzo dei, soprattutto " ma non solo " nelle occupazioni stagionali. In che mese siamo A maggio, ......6%), chea scendere sotto i 3 milioni. Il Governo è intervenuto per allungare la durata dei ... e che possono benissimo essere messi in regola tramite i deprecati, che garantiscono ...

Tornano i voucher: cosa cambia ora e perché le opposizioni protestano Today.it

Nel decreto Lavoro l’utilizzo dei voucher è stato ampliato e rafforzato. Per sindacati e opposizioni, però, così facendo il governo alimenta la precarietà. “Violano la Costituzione”, attacca Landini. ...Dopo sei anni tornano i tanto contestati voucher. La legge di bilancio di quest’anno riporta in auge i contratti di lavoro occasionali in base ai quali chi ha offerto una prestazione riceve in cambio ...