(Di venerdì 12 maggio 2023) Mai, in carriera, Antonioè riuscito a segnare più di 11 gol in un solo campionato. Prima di quest'anno con il...

(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Lazaro; Miranchuk, Vlasic;(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic;. TOP: Lazovic è in forma. Occhio a Ricci FLOP:non brilla ......a supporto di Djuric che al momento non teme concorrenti come punta di riferimento avanzata, ... Attacco affidato acon Vlasic e Miranchuk a supporto FIORENTINA - UDINESE, domenica ore 15 ...

Torino, Sanabria a caccia di un record | Serie A Calciomercato.com

Con le 11 reti siglate finora il paraguaiano ha eguagliato la sua miglior stagione realizzativa in carriera: contro il Verona può allungare ...Tutte le probabili formazioni e i fanta-consigli della 35°giornata di Serie A, che si aprirà venerdì sera con importantissimo Lazio vs Lecce.