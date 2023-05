Torino | Cairo | “Servono regole a livello europeo per rendere il calcio un sistema sostenibile”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) “La cosa che mi colpisce è che un Paese come l’Inghilterra che ha unal top, che vende i diritti tv a quattro miliardi e ha gli stadi pieni, ma poi un sacco di squadre inglesi perdono un sacco di soldi. Dobbiamo pensare a un, non è una buona cosache perde in maniera incredibile”. Queste le parole del presidente dele di RCS Urbano, intervenuto durante la “Milano Football Week” organizzata dalla Gazzetta dello Sport. “Più che metterein Italia ci devono essereeuropee, dei salary cap o simili. Mano a mano che i diritti tv crescono, tutti i denari vanno versi i calciatori, agli allenatori e gli agenti, va benissimo ma serve sostenibilità”. SportFace.