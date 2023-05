Tor Vergata | scandalo all’università | il voto degli studenti in cambio di punti per la tesi e ore di tirocinio

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma. Nei corridoi accademici dell’università di Torc’è aria di politica, come in tutte le università ovviamente. Nelle scorse giornate del 9 e del 10 maggio, del resto, si sono tenute le elezioni dei rappresentantinei principali organi dell’ateneo, come ad esempio il consiglio di amministrazione e il Senato accademico. Un momento importante, una palestra civica, all’interno della qualee studentesse esercitano il loro diritto di. Roma. Occupata la facoltà di giurisprudenza della Sapienza, il collettivo: ‘La Polimeni si dimetta subito’: voti indilaurea Tuttavia, non è tutto lineare, anzi. Come rivelato dall’edizione romana di Repubblica, pare che durante ...

Roma. Occupata la facoltà di giurisprudenza della Sapienza, il collettivo: 'La Polimeni si dimetta subito' Scandalo all'università: voti in cambio di punti laurea Tuttavia, non è tutto lineare, anzi. ...... Ivan Cavicchi, docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Universitàdi Roma, esperto di organizzazione dei sistemi sanitari, che ci aiuterà a comprendere quali prospettive ...Punti per la tesi e ore di tirocinio o di didattica in cambio di voti. Accade all'Università degli Studi di Roma "" dove sabato 9 e domenica 10 maggio si sono tenute le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei principali organi dell'Ateneo romano: Consiglio di amministrazione, Senato accademico, ...

Enjoy, il nuovo car sharing per “Tor Vergata” Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Roma. Nei corridoi accademici dell’università di Tor Vergata c’è aria di politica, come in tutte le università ovviamente. Nelle scorse giornate del 9 e del 10 maggio, del resto, si sono tenute le ele ...In zona La Sapienza fino a 950 per l’affitto di una camera, a Tor Vergata i costi scendono ma c'è solo il frigo «privato» senza fornelli ...