Tiziano Ferro | fuori il video del nuovo singolo Destinazione mare

torna con una nuova canzone , Destinazione Mare , brano che già dal titolo si candida come potenziale tormentone estivo del 2023. Uscita il 5 maggio, Destinazione Mare è frutto della ...Il suo cantante preferito '. Prima di tutto perché mi piace, è bravo, e poi il fatto che è di Latina mi riempie di orgoglio. È una persona intelligente, simpatica ed è uno dei pochi ...Destinazione Mare non è riuscito ad entrare nella Top200 Spotify Italia al suo esordio. In attesa dei dati ufficiali FIMI l'ultimo singolo diappare come un mezzo disastro, con il cantante di Latina che ha oggi sfornato il video ufficiale diretto da Walid Azami . Un brutto video in cuiammicca e balla con giubbottino ...

Cresce intanto l'attesa per il tour "TZN 2023", al via il 7 giugno, e per la partecipazione di Ferro a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO del 20 maggio a Milano ...Cantante e idolo delle adolescenti italiane, questa sera Riki parteciperà come concorrente sesto e ultimo appuntamento stagionale di "Back to School", lo show condotto da ...