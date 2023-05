(Di venerdì 12 maggio 2023) A, dove è in corso la quinta tappa delladeldi, risuona l’inno ungherese. Ecco come sono andate le cosegara individuale maschile di10m. E’ sempre Zalan: il magiaronuovamente in questo format di gara dopo essersi imposto un mese fa a Lima, nel precedente appuntamento di CdM. Con lo score di 252,4 punti, l’europeo si è messo alle spalle l’indiano Hriday Hazarika, secondo a quota 251,9 punti, e il cinese Lihao Sheng, capace di completare il podio con 230,5 punti. Dal quarto all’ottavo posto, invece, si sono rispettivamente piazzati: l’altro cinese in finale, ossia Yang Haoran (209,1), l’austriaco Martin Strempfl (188,4 punti), il giapponese Naoya Okada ...

La Sezione ravennate delNazionale organizza domani, sabato 13 maggio al poligono di via Trieste, la seconda edizione del Trofeo Interforze dirapido sportivo. Saranno presenti gli agenti dei corpi della ...Lo stesso Michael Oliver , proprio undel destino, ha arbitrato poche settimane fa l'andata ... Oliver non ravvisa gli estremi per assegnare undagli 11 metri e sembra fare bene: intervento ...Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo si trovava lì per mettere aun furto. ... E' rimasto sottodell'uomo sino all'arrivo dei carabinieri, mentre la donna, 44 anni, in ...

Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2023: l'ungherese Pekler vince nella carabina 10m. Italiani attardati OA Sport

A Baku, dove è in corso la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno, risuona l'inno ungherese. Ecco come sono andate le cose nella gara individuale maschile di carabina 10m. E' sempre Z ...Proprio come in gara-4 e in gara-5, il leader di Boston parte ancora malissimo al tiro, ma nell'ultimo periodo ritrova la mano, segna tre triple fondamentali (due consecutive) e manda a tabellone 16 ...