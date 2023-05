Ti senti tesa | arrugginita | ma lo yoga non fa più per te?

Leggi su amica

(Di venerdì 12 maggio 2023) foto: getty Niente paura. Il semplice stretching è una valida alternativa e può permetterti di sfruttare i benefici dell’allungamento per combattere le tensioni. Ma come avere un corpo più elastico? L’allenatrice sportiva Élodie Sillaro ha proposto tre esercizi semplici e veloci da eseguire. Per un benessere e relax garantito. La vostra flessibilità ringrazierà. Come avere un corpo più elastico foto: getty «Il tono posturale, ovvero la naturale tensione che abbiamo nel corpo quando ci alziamo in piedi, aumenta con lo stress, la sedentarietà, il mantenimento della posizione seduta». Così spiega Élodie Sillaro. «Questo può creare tensioni e portare a lesioni. È facile anche perdere la mobilità articolare ersi arrugginiti. Non c’è bisogno di esercitarsi tutti i giorni, una sessione di stretching due o tre volte alla settimana è estremamente vantaggiosa». Niente ...