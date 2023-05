Thiago Motta piace in Francia | due club su di lui

Dopo essere rimasto ai margini nella stagione 21/22, in virtù di un rapporto non facile con il tecnico, Nzola è tornato alla doppia cifra che aveva già toccato la stagione precedente con ...Commenta per primo A due giorni dalla sfida interna di domenica alle 18 contro la Roma, il tecnico del Bolognaha parlato in conferenza dalla sala stampa del Centro Tecnico Nicolò Galli. Comunicazione data dall'ufficio stampa del Bologna: Lucumi non sarà disponibile a causa della nascita del suo ...Le parole di, tecnico del Bologna, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Romaha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno della Bologna contro la Roma. Di ...

Bologna, Thiago Motta rivela: "Lucumì è partito! Vi svelo le condizioni di Arnautovic, Sansone e Schouten" Fantacalcio ®

L'attaccante Mbala Nzola dello Spezia, attualmente al quarto posto nella classifica marcatori della serie A, ha rinnovato il suo contratto con i liguri fino al 2026. L'annuncio è stato dato dallo stes ...