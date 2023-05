Thepositiveway | a Milano torna Gotha

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 12 maggio 2023) Immerso nella cornice della Terrazza Duomo 21, a un passo dalla Madonnina, affacciato sulla bellissima Galleria Vittorio Emanuele, va in scenaÈ ripartito l’attesissimo aperitivo formativo ideato da Erik Somaschini. Ospite speciale della serata Oscar Di Montigny, esperto internazionale di mega trends e innovative marketing. Tema della serata il futuro dell’imprenditoria responsabile e del networking professionale, argomento che accompagnerà questo chapter, che si concentrerà sull’Economia Sferica e sull’Humanovability, ovvero la centralità dell’essere umano negli ecosistemi economici globali. Mediapartner, quest’anno, Italia Economy. Seconda edizione di: come mai questa voglia di ripartenza? «In realtà io non ho deciso di fare una seconda edizione, io ho deciso di ripartire. Facciamo un passo indietro.nasce dalla ...