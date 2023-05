The Winchesters cancellata da The CW | Jensen Ackles e i fan in campo per salvare il prequel

(Di venerdì 12 maggio 2023) La cancellazione deldi Supernatural, The, dopo una sola stagione scatena la rabbia dei fan... e di. The CW ha deciso di non proseguire l'avventura di The, cancellando la seriedi Supernatural dopo una sola stagione. La notizia non sorprende viste le attuali politiche di taglio delle spese adottate da vari network, ma spinge il produttoree i fan a scendere inperlo show. Finora, solo le serie sceneggiate più forti di The CW , All American e Walker, sono sopravvissute ai tagli. Assieme a The, sono stata cancellate anche Kung Fu e Walker Independence, mentre per adesso restano nel limbo Superman & Lois, All ...

In una mossa che era già stata ampiamente prevista dagli addetti ai lavori ,CW ha cancellatodopo appena una stagione di programmazione. Tuttavia, la rete ha comunicato che prima di accantonare definitivamente il prequel di Supernatural , lo proporrà in vendita ad altri ...Kung Fu , remake al femminile dell'omonimo drama d'azione degli anni '70, e, spin - off prequel del drama soprannaturale di successo Supernatural , sono le ultime ad essersi aggiunte ...e il cast e i team creativi diper tutto il loro duro lavoro, creatività e dedizione' . Mentre la popolarità di Supernatural avrebbe potuto rendereun progetto sicuro, ...

The Winchesters e Kung Fu: The CW ha cancellato le due serie | TV BadTaste.it Cinema

Kung Fu 4, niente quarta stagione per la serie tv con Olivia Liang. Il network americano The CW ufficializza la cancellazione.Looks like we got work to do,” writes The Winchesters executive producer and narrator Jensen Ackles on Twitter Thursday. Ackles has taken to social media in an effort to mobilize ...