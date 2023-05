The Mother | nuovo film thriller su Netflix

(Di venerdì 12 maggio 2023) Jennifer Lopez torna a recitar e lo fa neld'azione The: alla scoperta della novità! The: arriva suilcon Jennifer Lopez su Donne Magazine.

Film da vedere per la festa della mamma su Netflix La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton Nonostante tutto La famiglia idealeLa vita dopo i figli Film da vedere per la festa della ...I consigli della psicologa Serious younghaving video call from home Le mamme equilibriste ... dal rapporto di SaveChildren 'Le Equilibriste: la maternità in Italia 2023' . I dati parlano ...Ora è il turno di Jennifer Lopez corrugare la fronte, fare lo sguardo minaccioso e scatenare l'inferno su coloro che osano minacciare i suoi cari, eè progettato per essere il suo grande ...

The Mother, l'action thriller con Jennifer Lopez è arrivato su Netflix La Gazzetta dello Sport

Il film thriller The Mother con Jennifer Lopez è in streaming su Netflix: ecco trama, cast completo, regia, chi lo ha scritto e tutte le curiosità.The Mother, la nuova pellicola tra il drama e il thriller con protagonista Jennifer Lopez, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 12 maggio 2023.