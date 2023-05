The Mother | Jennifer Lopez è la nuova Jason Statham? ' Colgo le occasioni che non ho avuto in passato'

(Di venerdì 12 maggio 2023) " Quindi in realtà è una cosa che mi rende molto felice, che mi da potere come donna, e quando mi vengono inviate queste sceneggiature e le leggo... mi assicuro soltanto che ci sia una storia davvero ...

Infine, proprio oggi ha debuttato su Netflix il suo ultimo film,, un " revenge thriller " diretto da Niki Caro che, come abbiamo visto nella nostra recensione , vede la star nei panni di ...I Bennifer , al Westwood Village di Los Angeles, hanno fatto sfoggio del loro fascino hollywoodiano mostrandosi più affiatati che mai. A poco più di un mese dalla prima di Air , è l'attore premio ...Voto: 4.5/10 Titolo originale :, uscita : 04 - 05 - 2023. Regista : Niki Caro.: la recensione del film action con JLo diretto da Niki Caro (su Netflix) 12/05/2023 recensione filmdi Gioia Majuna La ...

The Mother, l'action thriller con Jennifer Lopez è arrivato su Netflix La Gazzetta dello Sport

Il film thriller The Mother con Jennifer Lopez è in streaming su Netflix: ecco trama, cast completo, regia, chi lo ha scritto e tutte le curiosità.The Mother, la nuova pellicola tra il drama e il thriller con protagonista Jennifer Lopez, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 12 maggio 2023.